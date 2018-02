Lusa 03 Fev, 2018, 17:42 | Futebol Internacional

Mourinho aproxima-se do Manchester City, Carvalhal continua em recuperação



Redação, 03 fev (Lusa) -- O Manchester United aproximou-se hoje do líder Manchester City, após receber e vencer o Huddersfield (2-0), enquanto o Swansea City, de Carlos Carvalhal, saiu da zona de despromoção, na 26.ª jornada da liga inglesa de futebol.



A formação galesa, que somou o quarto jogo sem perder na Premier League, sétima em todas as competições, empatou a um golo no terreno do Leicester City e subiu ao 17.ª lugar da prova, fora da zona de descida.



Em Old Trafford, minutos após o Manchester City ter empatado no campo do Burnley (1-1), o Manchester United reduziu para 13 pontos a diferença para o líder, com golos do belga Lukaku, aos 55 minutos, e de Alexis Sánchez, aos 68. O avançado chileno estreou-se a marcar pelos 'red devils', na recarga a uma grande penalidade falhada.



Além de conquistar terreno aos 'citizens', a equipa de Mourinho ficou provisoriamente com seis pontos de vantagem no segundo lugar, sobre Liverpool e Chelsea, que só entram em campo no domingo.



Em recuperação continua o Swansea City, com Carlos Carvalhal a colocar, para já, a equipa fora da zona de despromoção, com um valioso empate no campo do Leicester City, que contou com Adrien Silva a titular (foi substituto aos 68 minutos).



No Estádio King Power, Jamie Vardy deu vantagem à equipa da casa, aos 17 minutos, mas o argentino Fernandez, aos 53, empatou a partida.



O Swansea City, que voltou a não contar com Renato Sanches, lesionado, passou a somar 24 pontos e segue em igualdade com Newcastle, Huddersfield e Stoke City, estes dois últimos em zona de descida.



João Mário voltou a ser titular no West Ham e assistiu mesmo o mexicano Chicharito para o golo dos londrinos, aos 30 minutos, mas não impediu a derrota por 3-1 no campo do Brighton. Murray (oito), o colombiano Izquierdo (59) e o alemão Gross (75) marcaram para a formação da casa.



O defesa português José Fonte voltou a sentar-se no banco de suplentes do West Ham e não foi utilizado.



Destaque ainda para Cédric Soares, que esteve em campo a tempo inteiro no triunfo do Southampton no campo do West Bromwich, por 3-2.