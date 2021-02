Mourinho coloca Tottenham nos oitavos de final com nova goleada

O Tottenham, treinado por José Mourinho, carimbou a passagem aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer os austríacos do Wolfsberger (4-0), no encontro da segunda mão, em que futebolista inglês Dele Alli foi preponderante.