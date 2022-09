Mourinho diz preferir perder um jogo 4-0 do que quatro jogos por 1-0

Foi o primeiro desaire na Serie A da equipa de Mourinho, na quinta jornada, seguindo os ‘giallorrossi’ na quinta posição do campeonato, mas a escasso ponto dos líderes Nápoles e AC Milan, campeão em título, embora a Atalanta, com o um jogo a menos, possa vir a isolar-se ainda no topo.



“Prefiro perder um jogo por 4-0 do que quatro jogos por 1-0. Perder um jogo são só três pontos e quatro jogos são 12. É duro, mas olhemos em frente. Temos 10 pontos, estamos lá. Vamos fazer o nosso caminho”, disse.



Mourinho elogiou a exibição do médio internacional argentino Dybala, classificando-o como “o melhor em campo” e lamentou a diversas oportunidades de golo falhadas enquanto a partida não ficou decidida.



“Eles [Udinese] souberam aproveitar as [oportunidades] deles. Já estamos a pensar no jogo que temos na quinta-feira”, concluiu, referindo-se à visita aos do búlgaros Ludogorets, no Grupo C da Liga Europa, e recusando comentar a arbitragem do jogo com a Udinese.