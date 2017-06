Mourinho diz que Lindelof tem grande talento e augura-lhe futuro brilhante

Lusa 14 Jun, 2017, 21:53 / atualizado em 14 Jun, 2017, 21:56 | Futebol Internacional

José Mourinho elogiou quarta-feira o defesa central sueco Victor Lindelof, contratado pelo Manchester United ao Benfica, afirmando que se trata de um futebolista de grande talento, a quem antevê um futuro brilhante nos 'red devils'.



"A nossa última época mostrou que precisamos de mais opções de qualidade no plantel para ajudar a equipa a atingir outros patamares e o Victor é o primeiro a juntar-se a nós neste verão. Tenho a certeza de que o nosso grupo fantástico de jogadores o irá receber muito bem, como um dos nossos", disse o treinador português do Manchester United, em declarações ao sítio do clube na Internet.



Quanto ao ex-central do Benfica, não escondeu o seu estado de espírito depois de assinar pelos 'red devils': "Estou entusiasmado por me juntar ao Manchester United. Desfrutei enormemente do meu tempo no Benfica e aprendi muito lá. Mas estou ansioso por jogar na 'Premier League' e em Old Trafford e em ser treinado por José Mourinho. Quero contribuir para ajudar a equipa a conquistar mais títulos".



Lindelof, de 22 anos, foi contratado pelo Manchester United ao Benfica, por 35 milhões de euros, um montante que pode aumentar em 10 milhões de euros, mediante objetivos.