Mourinho equipara Ronaldo a Messi, Maradona, Best, Pelé e Eusébio

Lusa 08 Dez, 2017, 14:51 | Futebol Internacional

“Os meus filhos nunca viram Pelé jogar, mas sabem quem é. Daqui a 40 anos, os rapazes vão saber quem é Cristiano. Ele e os que falei vão fazer parte da história para sempre. São inclassificáveis”, afirmou Mourinho, numa entrevista à revista France Football, que na quinta-feira premiou pela quinta vez o avançado do Real Madrid.



Mourinho orientou Ronaldo no clube madridistas entre 2010 e 2013, um período marcado pelos triunfos no campeonato espanhol em 2012 e na Taça do Rei em 2011, mas também por algumas polémicas entre ambos.



“Faz parte do meu trabalho e não tenho de o contar publicamente. Escreveram-se e disseram-se muitas coisas que eram falsas ou exageradas. A única coisa que posso dizer é que não tenho problemas pessoais com ele e creio que ele sente o mesmo”, explicou, realçando ter tido “uma boa relação entre treinador e jogador” com Ronaldo.



O treinador elegeu o golo da vitória no terreno do FC Barcelona (2-1), em abril de 2012, como o melhor do compatriota: “Precisávamos de ganhar e ele marcou no final para brindarmos à vitória. Foi um golo para a eternidade”.



“O que nos unia era a vontade de ganhar coisas juntos. A preocupação pelo detalhe. Penso que, nos três anos que passámos juntos, ele melhorou como jogador comigo e eu melhorei treinador com ele. Tenho muito boas recordações”, rematou.