Mourinho explicou em tribunal como pagou ao fisco espanhol

Mário Aleixo - RTP 03 Nov, 2017, 10:16 / atualizado em 03 Nov, 2017, 11:16 | Futebol Internacional

O treinador do Manchester United, José Mourinho, foi, esta sexta-feira, ouvido no Tribunal de Instrução de Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madrid, e explicou como pagou o que devia ao fisco espanhol.



O técnico foi inquirido por suspeitas de ter burlado o fisco espanhol em 3,3 milhões de euros em 2011 e 2012, quando era técnico do Real Madrid.



À saída do tribunal Mourinho clarificou a situação e garantiu que está tudo regularizado.



Eis a explicação do treinador português: “Parti de Espanha em 2013 com a convicção que a minha situação tributária estava regularizada. Um par de anos mais tarde foi aberto um processo onde fui investigado e que para regularizar a minha situação tinha de pagar. No julgamento, não contestei, não discuti, paguei e assinei o que me foi pedido. O caso está fechado”, afirmou.





O que estava em discussão

A queixa foi apresentada em junho passado pelo Ministério Público espanhol, que calcula os montantes em falta em 3.304.670 euros, dos quais 1.611.537 relativos a 2011 e 1.693.133 referentes a 2012.O técnico português, que agora treina os ingleses do Manchester United, apresentou as suas declarações fiscais de 2011 e 2012 em Espanha, mas sem incluir as receitas obtidas com a cedência dos direitos de imagem a empresas com sede em paraísos fiscais.Em julho de 2015, Mourinho reconheceu a falta da declaração de direitos de imagem e aceitou pagar uma coima de 1,14 milhões de euros, mas, para o fisco espanhol, o caso não ficou na altura totalmente resolvido.