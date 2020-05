Mourinho fala em "período difícil" devido ao regresso da Bundesliga

“Honestamente, desde que a Bundesliga regressou e países como Portugal e Espanha anunciaram as datas em que iriam voltar a jogar, tem sido difícil. É o período mais difícil para nós, porque queremos jogar. É complicado ver os outros a jogar e nós não”, disse o português José Mourinho, em declarações à cadeia britânica Sky Sports.



Contudo, o técnico português frisou que tem “total confiança e respeito” pelas autoridades inglesas e pelos responsáveis da Premier League.



“Temos que esperar por uma decisão. Mas, quando nos disserem que é o momento de regressar, vamos querer muito regressar”, referiu o treinador de 57 anos.



Mourinho confessou que os treinos individuais, uma das medidas de prevenção contra o surto do novo coronavírus, deixaram a sua equipa técnica “muito cansada”, devido à impossibilidade de poder controlar todos os jogadores ao mesmo tempo.



“Podem encontrar uma fotografia engraçada minha em que estou a andar de moto. Foi a solução que arranjámos para poder controlar todas as sessões ao mesmo tempo”, revelou.



O técnico português enalteceu ainda o comportamento dos seus jogadores durante o período de confinamento, em que nunca falharam qualquer encontro ou sessões de trabalho através de videoconferência.



“Apareceram sempre todos à hora marcada. Nunca houve um atraso. Estou no clube há pouco tempo e foi uma boa maneira de conhecer os jogadores e as suas personalidades. Estou orgulhoso deles”, concluiu.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã foi retomada em 16 de maio.