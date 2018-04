Mourinho garante que David de Gea vai continuar no Manchester United

Lusa Comentários 27 Abr, 2018, 17:09 | Futebol Internacional

Em conferência de imprensa, quando foi questionado sobre uma possível saída do guardião espanhol no final da temporada, Mourinho garantiu que tal não vai suceder.



“Não há qualquer possibilidade de isso acontecer”, frisou o técnico português.



De Gea, de 27 anos, tem sido, nos últimos anos, apontado como reforço do Real Madrid para a baliza, mas o internacional espanhol tem-se mantido em Old Trafford e está prestes a completar a sua sétima temporada como ‘red devil”.



O guardião tem contrato com o Manchester United até junho de 2019, com os ingleses a terem mais um ano de opção.



Formado no Atlético Madrid, emblema que representou até 2010/11, David De Gea leva esta época 21 jogos sem sofrer golos, 17 no campeonato.