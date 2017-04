Mourinho regressa às vitórias em casa do lanterna-vermelha Sunderland

Lusa 09 Abr, 2017, 16:51 | Futebol Internacional

Neste encontro da 32.ª jornada, Os 'red devils' já venciam com um golo de Ibrahimovic, aos 30 minutos, quando o árbitro deu ordem de expulsão a Larsson, do Sunderland, a dois minutos do intervalo, após uma entrada de 'sola' sobre um adversário.



A expulsão -- pouco depois de uma grande oportunidade do Sunderland, por Victor Anichebe - desequilibrou ainda mais o jogo para o United, que na segunda parte chegou ao segundo golo, por intermédio de Mkhitaryan, logo aos 46 minutos.



Já nos instantes finais, foi Rashford a dilatar o marcador, ao apontar o terceiro golo aos 90+1.



Mourinho viu assim a equipa regressar às vitórias, após os empates em casa com West Bromwich (0-0) e Everton (1-1), enquanto o Sunderland, 20.º e último, não vence desde 04 de fevereiro, somando, desde então, seis derrotas e um empate.



O Manchester United é quinto classificado, com 57 pontos, mais três do que o Arsenal, que na segunda-feira visita o Crystal Palace.



Mourinho tem também a hipótese de apurar a equipa diretamente para a Liga dos Campeões via Liga Europa, em caso de conquista do troféu, e num momento em que defrontará o Anderlecht nos quartos de final da prova, com o primeiro jogo na quinta-feira.