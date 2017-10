Mourinho sofre primeiro desaire e deixa fugir o Manchester City

Lusa 21 Out, 2017, 18:08 / atualizado em 21 Out, 2017, 18:08 | Futebol Internacional

Enquanto os red devils, adversários do Benfica na Liga dos Campeões, somaram o segundo jogo sem vencer, os ‘citizens’ reforçaram o comando com um triunfo caseiro sobre o Burnley, por 3-0.



Dias depois de ter batido o Benfica (1-0) na Champions, o Manchester United foi surpreendido pelo Huddersfield, que aproveitou da melhor forma dois erros da formação de José Mourinho.



Aos 28 minutos, o australiano Mooy fez o primeiro golo do jogo, num lance que começou com uma perda de bola do espanhol Mata em zona proibida, e aos 33, o belga Depoitre, ex-FC Porto, fez o segundo, com muita culpas para o sueco Lindelof, ex-Benfica.



O máximo que o Manchester United conseguiu foi reduzir a diferença, por Rashford, aos 78 minutos.



Este resultado deixa a equipa de Mourinho a cinco pontos do Manchester City e em perigo de terminar a ronda em igualdade com o Tottenham no segundo lugar. Os ‘spurs’ recebem no domingo o Liverpool.



Com Bernardo Silva a tempo inteiro, os ‘citizens’ venceram o Burnley com golos do argentino Aguero, aos 30 minutos, de grande penalidade, do também argentino Otamendi (ex-FC Porto), aos 73, e do alemão Sané, aos 75.



Aguero chegou aos 177 golos com a camisola do Manchester City e ficou a um de ultrapassar Eric Brook (1927-40) e tornar-se no melhor marcador da história do clube.



Com Renato Sanches a titular (saiu aos 78 minutos), o Swansea City foi derrotado em casa por 2-1 pelo Leicester City, que ainda não pode contar com Adrien Silva.



Os foxes saíram da zona de despromoção, após uma semana em que despediram o técnico Craig Shakespeare.



O Newcastle subiu ao sexto lugar após receber e bater o ‘lanterna-vermelha’ Crystal Palace, por 1-0, enquanto o Bournemouth foi ao campo do Stoke City vencer por 2-1.



No primeiro jogo do dia, o Watford, de Marco Silva, esteve a vencer em Stamford Bridge, mas acabou derrotado pelo Chelsea, por 4-2, e foi ultrapassado na classificação pelos atuais campeões.



Em Londres, Marco Silva esteve perto de dar ao Watford a primeira vitória no terreno do Chelsea desde 1986, mas acabou por cair perante os ‘blues’ nos instantes finais.



Logo aos 12 minutos, o espanhol Pedro colocou o Chelsea em vantagem, mas o Watford respondeu pelo francês Doucoure, aos 45+2.



No arranque da segunda parte, aos 49 minutos, o argentino Pereyra consumou a reviravolta no marcador e obrigou o Chelsea a mexer, com Antonio Conte a lançar na partida o belga Batshuayi, que acabou por ser determinante.



O avançado refez a igualdade aos 71 minutos e bisou nos descontos, aos 90+5, isto após o espanhol Azpilicueta ter colocado a formação da casa novamente na frente, aos 87.



Com este resultado, o Chelsea, que vinha de duas derrotas consecutivas na Premier League, subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 16 pontos, mais um que o Watford, que caiu para quinto.