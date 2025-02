Mourinho vence com reviravolta sobre o Rizespor

A equipa esteve a perder com um "bis" de Sowe, aos seis e 13 minutos, e só conseguiu ir atrás do resultado após a expulsão, com segundo amarelo, de Olawoyn, e imediata grande penalidade de Dzeko, nos descontos da primeira parte, aos 45+8.



Na segunda parte, nova expulsão para os visitantes, com segundo amarelo a Ghezzak, que ficaram reduzidos a nove jogadores, aos 78, e ato contínuo Dzeko "bisou" no encontro, aos 79, com a equipa de Istambul a igualar o encontro.



O golo da vitória surgiu a um minuto dos 90, com Nesyri a fazer o 3-2, num jogo em que o VAR ainda anulou um lance de golo de Dzeko nos instantes finais.



O Fenerbahçe é segundo classificado, com 51 pontos, menos três do que o Galatasaray, com menos um jogo e que na segunda-feira visita o Gaziantep (12.º).