Mourinho vence Marco Silva e Manchester United aproxima-se do City

Lusa 28 Nov, 2017, 22:17 | Futebol Internacional

Num duelo entre treinadores portugueses, os ‘red devils’ já venciam ao intervalo por 3-0, com um ‘bis’ de Ashley Young, aos 19 e 25 minutos, e um remate certeiro do francês Martial, aos 32.



Na segunda parte, o Watford reentrou na luta pelos pontos com golos de Deeney e do francês Doucoure, aos 77 e 84 minutos, o segundo com assistência do peruano Carrillo, jogador emprestado pelo Benfica, mas Lingard, aos 86, confirmou o triunfo da equipa de Mourinho.



Com este triunfo, o Manchester United continua no segundo posto, agora com 32 pontos, menos cinco do que o Manchester City, que recebe na quarta-feira o Southampton.



Mais longe dos lugares da frente ficou o vice-campeão Tottenham, que foi ao campo do Leicester City perder, por 2-1, e pode terminar a ronda a 16 pontos do primeiro lugar.



Ainda sem poder contar com Adrien Silva, o Leicester chegou aos dois golos de vantagem, através de Vardy, aos 13 minutos, e do argelino Mahrez, aos 45+1, mas Kane reduziu a diferença na segunda parte, aos 79.



Este triunfo coloca os ‘foxes’ provisoriamente no nono posto, com 17 pontos, numa edição da Premier League em que já chegaram a estar em zona de despromoção.



Na luta pela manutenção, West Brom e Newcastle empataram a duas bolas, num encontro em que a equipa da casa desperdiçou uma vantagem de dois golos.



O galês Robson-Kanu, aos 45+1 minutos, e Field, aos 56, deixaram o West Brom perto de somar apenas a terceira vitória da temporada, mas o Newcastle fugiu à derrota com um golo do irlandês Clark, aos 59, e um lance infeliz do norte-irlandês Evans, que marcou na própria baliza, aos 83.



O Newcastle, que regressou esta época à Premier League, segue no 12.º posto, com 15 pontos, enquanto o West Brom é 16.ª, com 12, apenas dois acima da zona de despromoção.



Em recuperação continua o Crystal Palace, último classificado, que foi empatar a zero ao terreno do Brighton e apanhou provisoriamente o Swansea City no penúltimo lugar, com nove pontos.