Mourinho volta a perder

Poucos dias depois de terem perdido na receção ao Liverpool (3-1), os londrinos, que não contaram com o lesionado Harry Kane, foram surpreendidos no reduto do 17.º classificado, graças a um golo do belga Leandro Trossard, aos 17 minutos, que deixou os ‘seagulls’ sete pontos acima da zona de despromoção.



O Tottenham mantém-se no sexto lugar, com 33 pontos, os mesmos do Chelsea e do Everton, e a seis do Leicester (39), que hoje perdeu com o Leeds e ocupa o quarto posto, o último de acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.



De resto, os ‘spurs’ também falharam a ultrapassagem ao West Ham, quinto, com 35 pontos, que perdeu por 3-1 na receção ao campeão em título, Liverpool.