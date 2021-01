Mouscron, de Jorge Simão, vence fora e mantém-se fora dos lugares de despromoção

Frente a um adversário direto na luta pela fuga à despromoção, e que contou com o defesa luso Jorge Teixeira, o Mouscron, com Xadas a titular, impôs-se com golos do defesa Alessandro Ciranni, aos 33 minutos, e do médio francês Dimitri Mohamed, aos 88, de penálti.



Com este resultado, o Mouscron é 16.º e antepenúltimo – descem duas equipas – com 24 pontos, mais dois do que o Cercle Brugge, 17.º, e a dois do seu rival de hoje, 15.º.