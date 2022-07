Moutinho renova contrato com o Wolverhampton por mais um ano

Depois de ter terminado o vínculo que o ligava aos 'wolves' no final de junho, o experiente médio luso, de 35 anos, acertou a renovação com o clube, pelo qual vai cumprir a quinta época seguida.



João Moutinho chegou ao Wolverhampton em 2018, proveniente dos franceses do Mónaco, e desde então assumiu-se como um dos indiscutíveis da equipa inglesa, primeiro sob o comando de Nuno Espírito Santo, entre 2018 e 2021, e desde a época passada com Bruno Lage ao 'leme'.



O segundo futebolista mais internacional de sempre por Portugal (146 jogos), apenas superado por Cristiano Ronaldo, soma 176 partidas e cinco golos pelo Wolverhampton, que terminou a última edição da Premier League no 10.º lugar.



Além de Moutinho, o Wolverhampton conta ainda no plantel com os portugueses José Sá, Toti Gomes, Nélson Semedo, Rúben Neves, Pedro Neto, Chiquinho e Fábio Silva.