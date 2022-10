MP suíço recorre da absolvição de Platini e Blatter

O MP apresentou o recurso no Tribunal Penal Federal e "solicitou a anulação total da sentença da primeira instância", pode ler-se no comunicado.Após seis anos de investigação e um julgamento de duas semanas, o ícone do futebol francês, de 67 anos, e Sepp Blatter, de 86, foram absolvidos a 8 de julho.Ambos incorriam numa pena de cinco anos de prisão e o MP tinha pedido uma pena suspensa de um ano e oito meses.Os dois dirigentes do futebol responderam em tribunal por "obterem ilegalmente, em detrimento da FIFA, um pagamento de dois milhões de francos suíços (1,8 milhões de euros) a favor de Michel Platini", segundo o MP.A defesa e a acusação concordaram num ponto: Platini aconselhara Sepp Blatter entre 1998 e 2002, durante o primeiro mandato deste último à frente da FIFA, e os dois homens firmaram um acordo em 1999, que previa uma remuneração anual de 300 mil francos suíços (305 mil euros), paga na totalidade pela FIFA.Contudo, em janeiro de 2011, o francês - que entretanto se tornara presidente da UEFA (2007-2015) - "reclamou uma dívida de dois milhões de francos suíços", descrita como uma "fatura falsa" pelo MP.Os dois homens insistiram que tinham acordado desde o início um salário anual de um milhão de francos suíços (900 mil euros), num "acordo de cavalheiros" oral, sem testemunhas.O francês "valia o milhão", assegurou Blatter aos magistrados, enquanto Platini, por sua vez, descreveu a negociação como sendo tão informal que não especificou a moeda: "Como piada, eu disse 'pesetas, liras, rublos, marcos, é convosco'", explicou em tribunal.O tribunal considerou que a prova de fraude não tinha sido "estabelecida com uma plausibilidade que garantisse a certeza", aplicando assim o princípio geral do direito penal, segundo o qual "a dúvida deve beneficiar o arguido".