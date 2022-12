Multidão na Argentina. Autocarro da seleção altera rota por razões de segurança

Os argentinos que estão nas proximidades do Obelisco já mostraram descontentamento com a alteração do trajeto. “Como é que não vão passar pela Casa Rosada? Não importa quem governa, deixem [os jogadores] irem se quiserem”, disse um dos adeptos ao El País.





Muitos dos que se aperceberam da mudança de última hora no trajeto dirigiram-se para a estrada 25 de Maio na tentativa de se aproximarem dos jogadores e verem Messi e a restante equipa de perto.







Vários adeptos treparam a diversos locais para conseguirem ter visibilidade para o autocarro.







Os membros da equipa sorriram ao descer do avião para uma passadeira vermelha. Messi foi o primeiro jogador a deixar o aparelho, ao lado do treinador Lionel Scaloni, queOs recém-campeões do mundo entraram num autocarro aberto que se movia lentamente e foi seguido por muitos adeptos. Dezenas de milhares de fãs reuniram-se à volta do complexo desportivo da AFA, perto do aeroporto, para aguardar a chegada do autocarro.Entretanto o presidente do país, Alberto Fernández,do Mundial do Catar.A Argentina conquistou pela terceira vez a competição ao vencer a equipa francesa por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos.

