Mundial 2022. Argentina derrota Polónia e está nos oitavos

A primeira parte teve emoção e ponto mais alto foi a grande penalidade que Leo Messi marcou e o guardião polaco defendeu.





No entanto, nos primeiros segundos da segunda parte Mac Allister rematou para o fundo da baliza da Polónia. A Argentina passou para primeiro do Grupo C e Álvarez selou o resultado final em 2-0.







Com este resultado, a Argentina vai defrontar a Austrália e a Polónia vai defrontar a França.