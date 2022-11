Mundial 2022. Dinamarca leva Eriksen ao Catar

Na lista agora divulgada, com apenas três jogadores que alinham na liga dinamarquesa, estão o médio do Manchester United e o avançado Andreas Skov Olsen, uma das figuras do Club Brugge, clube que será adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de já ter defrontado o FC Porto na fase de grupos.Na lista está também o capitão Simon Kjaer, do AC Milan, o jogador com mais presenças na seleção (121 internacionalizações)."Há 10 ou 12 jogadores que concorrem para os últimos lugares. Ainda se pode passar muita coisa, é incerto mas é a forma correta de o fazer, para muitos jogadores ainda há um ou dois jogos pela frente e as coisas podem mudar", explicou Hjulmand.Ainda fora da seleção estão convocados habituais, como Jannik Vestergaard, do Leicester, ou Yussuf Poulsen, do Leipzig.A lista final de 26 atletas será anunciada na próxima segunda-feira, véspera da viagem para Doha, em cerimónia pública marcada para Copenhaga.A Dinamarca, atualmente em 10.º no ranking da FIFA, integra o grupo D do Mundial2022, juntamente com França, campeã em título, Tunísia e Austrália, tendo estreia marcada na fase final para 22 de dezembro, frente aos tunisinos.Kasper Schmeichel (Nice, Fra) e Oliver Christensen (Hertha Berlim, Ale).Daniel Wass (Brøndby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds, Ing), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, Tur), Joakim Maehle (Atalanta, Ita), Andreas Christensen (FC Barcelona, Esp), Simon Kjaer (AC Milan, Ita), Joachim Andersen (Crystal Palace, Ing) e Victor Nelsson (Galatasaray, Tur).Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham, Ing), Thomas Delaney (Sevilha, Esp), Christian Eriksen (Manchester United, Ing) e Mathias Jensen (Brentford, Ing).Mikkel Damsgaard (Brentford, Ing), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, Bel), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt, Ale), Martin Braithwaite (Silkeborg), Kasper Dolberg (Sevilha, Esp), Jonas Wind (Wolfsburgo, Ale) e Andreas Cornelius (Copenhaga).