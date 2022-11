Mundial 2022. Inglaterra goleia País de Gales e está nos oitavos

Os golos dos Três Leões foram marcados por Marcus Rashford (por duas vezes) e Phil Foden, a corresponder a um cruzamento certeiro de Harry Kane.





O País de Gales foi incapaz de dar uma resposta ao poderia inglês e acaba por ser eliminado na fase de grupos. A Inglaterra ficou no primeiro lugar do Grupo B, com sete pontos, e marcou encontro com o Senegal numa das primeiras partidas dos oitavos de final deste mundial.