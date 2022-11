Mundial 2022. O resumo do segundo dia de jogos

No primeiro jogo do dia, Inglaterra e Irão entraram em campo com gestos de protesto. Os jogadores ingleses ajoelharam-se em campo contra a repressão dos direitos humanos no Catar e os jogadores iranianos não cantaram o hino do próprio país em protesto contra o tratamento do regime iraniano contra as mulheres.



Dentro das quatro linhas, a equipa de Carlos Queiroz não foi capaz de parar o ataque inglês. Os primeiros 45 minutos trouxeram três golos de Belligham, Saka e Sterling, já depois da saída de Alireza Beiravand, guarda-redes do Irão, que chocou com um colega e saiu lesionado.



Na segunda parte, a Inglaterra marcou por mais três vezes, com Bukayo Saka a bisar, Rashford e Grealish a chegarem à meia-dúzia pelos Três Leões. Do lado do Irão, a resposta veio através de Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, que marcou por duas vezes, uma delas de grande penalidade.



Na segunda partida do dia, os Países Baixos e o Senegal disputaram o jogo até ao último minuto. Com maior ascendente atacante durante a segunda parte, o Senegal viu Noppert a evitar o golo em duas ocasiões, acabando por sofrer a cinco minutos do fim.



Frenkie De Jong encontrou Cody Gakpo, que aproveitou uma má saída de Edouard Mendy, e cabeceou para o fundo das redes. O segundo golo da “Laranja Mecânica” surgiu já ao oitavo minuto de compensação, com Davy Klaassen a aproveitar uma defesa incompleta de Mendy a remate de Memphis Depay.



Estados Unidos e País de Gales disputaram a terceira e última partida do dia. Os norte-americanos dominaram a primeira parte e marcaram por Timothy Weah, filho do lendário George Weah.



O domínio americano perdeu intensidade na segunda metade e nos últimos dez minutos de jogo, Gareth Bale ganhou uma grande penalidade e converteu-a no empate que ficou até ao segundo final da partida.



Amanhã, é dia de quatro jogos. Messi e companhia fazem a estreia frente à Arábia Saudita, e depois a Dinamarca vai defrontar a Tunísia. México e Polónia vão medir forças e a última partida do dia colocará frente a frente França, a campeã em título, e a Austrália.