Mundial 2022. O último tango ou será argentino ou dançar-se-à em Paris

O caminho não foi fácil para nenhuma das seleções mas a justiça com que chegaram à partida da final é incontestável. França chegou ao Catar depois de não ter mostrado o seu melhor futebol na Liga das Nações, enquanto a Argentina vinha de uma série de mais 30 jogos sem perder.Assim, Messi e companhia iniciaram o Mundial com aquela que foi a primeira grande surpresa da prova: apesar de ter estado em vantagem, a equipa de Scaloni acabou por ser surpreendida pela Arábia Saudita e perdeu o primeiro jogo da fase de grupos. Seguiram-se México e Polónia, em jogos considerados como verdadeiras finais.Frente ao México, o jogo foi vivo, foi intenso e foi o génio de Messi a abrir o marcador e a abrir o livro para o que viria a ser um triunfo muito importante. Enzo Fernández saiu do banco e fez o 2-0 com um dos golos do torneio e não mais saiu do onze titular de Lionel Scaloni.Com a Polónia, a superioridadefoi confirmada e o resultado ficou em 2-0 para os sul-americanos.Na fase a eliminar, a Austrália deu mais problemas do que seria de esperar. Messi abriu o marcador, Álvarez aumentou a vantagem depois de um erro de Mathew Ryan e a Argentina acabou a sofrer depois de os australianos fazerem o 2-1.Com a vitória assegurada, os Países Baixos foram a vítima que se seguiu. Num jogo muito intenso e de emoções fortes, a Argentina chegou ao 2-0 numa partida que dominou mas deixou achegar ao empate no fim do tempo de compensação, após a marcação de um livre estudado.Tal como em 2014, o prolongamento não desfez a igualdade e nas grandes penalidades a Argentina voltou a ser feliz. Van Dijk e Berghuis permitiram as defesas de Emiliano Martínez mas Lautaro, avançado do Inter, não vacilou perante Noppert e colocou os sul americanos nas meias finais.A Croácia até dominou a primeira meia-hora mas depois chegou o génio de Messi. Após uma grande penalidade sem hipóteses para Livakovic, o capitão da Argentina viu Álvarez a fazer o 2-0 e ainda trocou as voltas a Gvardiol para servir o avançado que agora joga no Manchester City.

Gauleses querem bisar no maior palco do futebol mundial

França entrou em prova no Grupo D, com Austrália, Tunísia e Dinamarca. Os australianos foram os primeiros adversários e Deschamps montou uma equipa que depois de estar em desvantagem conseguiu marcar quatro golos e conquistar os primeiros três pontos no Mundial.Logo a seguir, a Dinamarca jogou com o campeão do mundo e sofreu com a genialidade de Mbappé. Dois golos do avançado do PSG deram mais três pontos aos gauleses que se tornaram na primeira seleção a conseguir o apuramento para os oitavos de final.Mesmo depois da derrota com a Tunísia, ainda na fase de grupos, a França defrontou a Polónia e deixou para trás a seleção de Lewandowski com mais uma exibição de mão cheia de Mbappé, que marcou mais dois golos.Nos quartos de final, a França protagonizou um verdadeiro duelo de titãs com a Inglaterra. Apesar das tentativas inglesas, os gauleses souberam perceber quais os momentos do jogo para defender e para atacar a baliza de Jordan Pickford e Tchouaméni e Giroud deixaram ospor terra.Nas meias-finais, a França não se deixou atemorizar pelas eliminações de Espanha e Portugal às mãos de Marrocos e deixou a equipa africana pelo caminho para conseguir a qualificação para a final, a segunda consecutiva, depois de 2018.Theo Hernández e Kolo Muani fizeram os golos do jogo que colocam a França na partida decisiva do próximo Mundial.

No domingo, 18 de dezembro 2022, duelo de campeões do mundo que querem voltar a erguer o troféu. A França defende o título que conquistou na Rússia. A Argentina tenta levantar a taça que lhe foge desde 1986, desde que Maradona protagonizou uma das melhores exibições individuais de sempre em Mundiais.





Frente a frente vão estar os dois melhores marcadores deste campeonato do mundo: Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com cinco golos.