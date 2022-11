Mundial 2022. Senegal vence Equador e qualifica-se para os oitavos de final

Numa partida de grande intensidade, o Senegal chegou ao golo já perto do intervalo, através de Ismaila Sarr, na conversão de uma grande penalidade.





Na segunda metade, Moises Caicedo respondeu da melhor maneira a um desvio ao primeiro poste (após a marcação de um canto) e empatou a partida.





Apesar da festa das bancadas, o Senegal regressou quase de forma imediata à vantagem, através de um golo do defesa Kalidou Koulibaly após um mau corte da defesa do Equador.





Com um resultado a favor de 2-1, o Senegal somou seis pontos e ficou no segundo lugar do Grupo A, qualificando-se para a próxima fase do Mundial. O Equador fica pelo caminho com apenas quatro pontos conquistados e o terceiro lugar.