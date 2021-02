Mundial clubes: Abel Ferreira lamenta falta de eficácia do Palmeiras

“Quando ganhamos não está tudo bem, quando perdemos não está tudo mal. O que nós vimos aqui foi que nos comprometemos. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar”, disse Abel Ferreira no final do jogo com os mexicanos.



A equipa brasileira orientada pelo treinador português foi afastada da final do Mundial de clubes, a decorrer no Qatar, ao perder com os mexicanos do Tigres, por 1-0, com um golo obtido por André-Pierre Gignac, aos 54 minutos, na conversão de uma grande penalidade.



“Infelizmente a bola não quis entrar e o jogo fica definido pelo detalhe do penálti”, acrescentou Abel Ferreira, elogiando, uma vez mais, a qualidade da equipa adversária.



O treinador recordou que na antevisão do jogo alertou para a qualidade do Tigres, quer individual quer coletiva, apesar de ser uma equipa que não é muito conhecida ao nível internacional.



“Nós tivemos as nossas oportunidades e o adversário também teve. Estes jogos são definidos nos detalhes e hoje foi um penálti que fez a diferença. Vamos valorizar o que fizemos e o que o adversário fez. Não jogamos sozinhos. Infelizmente, essa última oportunidade do Luiz Adriano não entrou. Não fomos tão eficazes como costumamos ser. Nesses jogos todos os detalhes contam”, disse.



Depois de ter bisado nos quartos de final frente aos coreanos do Ulsan Hyundai (2-1), o internacional francês André-Pierre Gignac marcou o golo que permitiu ao conjunto mexicano ser a primeira equipa da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) a chegar à final.



O Palmeiras ainda vai ter mais um encontro no Mundial de clubes antes de regressar ao Brasil. Na quinta-feira, a equipa alviverde disputa o terceiro lugar contra o perdedor do jogo entre o Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Ahly, do Egito.