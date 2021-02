Mundial clubes. Bayern bate Tigres e sagra-se campeão do Mundo pela segunda vez

O Bayern Munique conquistou esta quinta-feira a edição 2020 do Mundial de clubes de futebol, adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19, ao bater na final o Tigres por 1-0, para repetir 2013, em Al Rayyan, no Qatar.