Mundial clubes. Palmeiras, de Abel Ferreira, perde nos penáltis e falha pódio

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, falhou esta quarta-feira o pódio do Mundial de clubes de futebol, ao perder por 3-2 com o Al-Ahly no desempate por grandes penalidades, depois de um ‘nulo’ (0-0) no tempo regulamentar.