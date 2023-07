Mundial feminino arrancou festivo em Auckland

Num dia marcado pela morte de três pessoas no centro da cidade mais populosa e movimentada da Nova Zelândia, entre as quais o atacante, de 24 anos, o Mundial arrancou, como previsto, num jogo antecedido da cerimónia de abertura da prova.



Em pouco mais de 10 minutos, o espetáculo começou com uma atuação do povo maori, o povo nativo da Nova Zelândia, prosseguiu com muitos jovens sobre o relvado, equipados com as cores das diversas seleções, e fechou com o "Do it Again", a música oficial da prova.



A neozelandesa Benee e a australiana Mallrat encantaram o público presente no Eden Park, antes de chegar o troféu que, em 20 de agosto, premiará o novo campeão, o sucessor dos Estados Unidos, que ganhou as duas últimas edições (2015 e 2019).



Depois, foi a vez de entrarem as jogadoras da Nova Zelândia e da Noruega, campeã em 1995, sendo que, antes de o jogo arrancar, ainda se respeitou um minuto de silêncio, em memória dos mortos na trágica manhã de hoje em Auckland.



Com um atraso de três minutos, o nono Mundial feminino de futebol, o primeiro alargado a 32 seleções, arrancou às 8h03 em Lisboa.



A ronda de hoje ainda contempla mais um jogo, entre a outra coanfitriã da prova, a Austrália, e a República da Irlanda, que medem forças em Sydney.