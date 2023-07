Mundial feminino: Austrália e Nigéria nos oitavos, Japão impressiona

As canadianas, atuais campeãs olímpicas, chegaram à terceira e última jornada em posição de apuramento, mas foram relegadas para o terceiro lugar ao perderem por estrondoso 4-0 com as australianas, que venceram o Grupo B, à frente da Nigéria, à qual bastou o empate 0-0 com a República da Irlanda.



Um ‘bis’ de Hayley Raso, aos nove e 39 minutos, abriu caminho ao triunfo robusto da Austrália em Melbourne, dilatado na segunda parte por Mary Fowler, aos 58, e Stephanie Catley, aos 90+3, perante uma formação canadiana que acusou a ausência da influente Sam Kerr, devido a lesão.



A veterana Christine Sinclair, de 40 anos, vai regressar ao Canadá em ‘branco’, sem ter concretizado o golo precioso que lhe permitiria tornar-se a primeira futebolista – tanto no setor feminino, como masculino - a marcar em fase finais de seis campeonatos do mundo.



A Nigéria, pela qual a benfiquista Christy Ucheibe foi totalista, sabia que o empate com as irlandesas (já afastadas da segunda fase) lhe proporcionaria a qualificação e foi, precisamente, esse o resultado do pouco emotivo encontro disputado em Brisbane.



Nos ‘oitavos’, a Austrália vai defrontar o segundo posicionado do Grupo D e a Nigéria o primeiro colocado, posições que são ocupadas, respetivamente, por Dinamarca e Inglaterra, campeã europeia em título, à entrada para a última jornada, agendada para terça-feira.



No jogo que decidia o vencedor da ‘poule’ C, em Wellington, entre as seleções vitoriosas nas duas rondas anteriores e já apuradas para a fase a eliminar, o Japão deu uma lição de contra-ataque à Espanha e terminou com uma goleada por 4-0 e apenas 22% de posse de bola.



Os golos marcados por Hinata Miyazawa, aos 12 e 40 minutos, Riko Ueki, aos 29, e Mina Tanaka, aos 82, puseram a nu as fragilidades defensivas das espanholas e colocaram o Japão, campeão mundial em 2011 e vice-campeão em 2015, entre os grandes favoritos à conquista do título em 2023.



Miyazawa assumiu o comando da lista de melhores marcadoras da prova, com quatro golos, e a seleção nipónica marcou encontro com a Noruega nos oitavos de final, enquanto a Espanha vai defrontar a Suíça, as duas primeiras classificadas do agrupamento A.



Em Hamilton, a Zâmbia conquistou os primeiros pontos, ao vencer por 3-1 a Costa Rica, numa partida entre equipas ainda em ‘branco’ e já eliminadas, mas que, afinal, se revelou histórica, pois o golo de Barbra Banda, o segundo tento da equipa africana, foi o milésimo marcado em Mundiais femininos.



Portugal, uma das oito seleções estreantes, perdeu na primeira jornada do Grupo E com os Países Baixos, vice-campeões mundiais, por 1-0, e ganhou depois ao Vietname, por 2-0, mantendo ténues perspetivas de apuramento no confronto final com os Estados Unidos, bicampeões em título, na terça-feira.



A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.