Mundial feminino. Canadá "tropeça", Espanha e Suíça ganham

A atacante Christine Sinclair poderia ter dado a vitória esperada às canadianas, mas desperdiçou uma grande penalidade aos 50 minutos, na partida realizada em Melbourne (Austrália), na qual Christy Ucheibe, do Benfica, foi totalista no meio campo da Nigéria, que terminou reduzida a 10 jogadoras, devido à expulsão de Deborah Abiodun, aos 90+8.A atacante Cloé Lacasse, que se transferiu do Benfica para o Arsenal neste defeso, foi suplente utilizada no Canadá, segundo classificado do Grupo B, em igualdade com a seleção africana, ambas a dois pontos da líder e coanfitriã Austrália, que na quinta-feira bateu por 1-0 a República da Irlanda, ainda em "branco".A Espanha, mesmo com a atacante Alexia Putellas, eleita melhor jogadora mundial em 2022, a começar no banco de suplentes, bateu a Costa Rica por 3-0, graças a um autogolo de Valeria del Campo, aos 21 minutos, e aos remates certeiros de Aitana Bonmati, aos 23, e Esther González, aos 27.A seleção espanhola ainda falhou um penálti, aos 34 minutos, por Jenifer Hermoso, na partida disputada em Wellington, mas subiu, com toda a naturalidade, ao comando do Grupo C, do qual fazem ainda parte Japão e Zâmbia, que se defrontam no sábado.No Grupo A, a Suíça impôs-se por 2-0 às Filipinas, mas só quebrou a resistência das adversárias aos 45 minutos e através de uma grande penalidade, convertida por Ramona Bachmann, tendo Seraina Piubel aumentado a vantagem das helvéticas, aos 64.As suíças assumiram a liderança do agrupamento, em igualdade com a Nova Zelândia, o outro país organizador do torneio, enquanto a Noruega, derrotada na sexta-feira pelas neozelandesas, por 1-0, e as Filipinas ainda não pontuaram.Portugal, uma das oito seleções estreantes, defronta no domingo os Países Baixos, vice-campeões mundiais, em Dunedin, em encontro da jornada inaugural do Grupo E, que integra ainda os Estados Unidos, vencedor dos dois últimos Mundiais, e o Vietname.