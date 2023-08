Mundial feminino: Espanha estreia-se nos `quartos`, Japão supera duelo de ex-campeões

Em Auckland, na Nova Zelândia, as espanholas garantiram a primeira vaga na próxima fase, aplicando uma ‘mão cheia’ (5-1) às helvéticas, sendo que a eliminatória ficou praticamente decidida ainda na primeira parte.



Aitana Bonmati (05 minutos) adiantou a Espanha, mas um autogolo de Laia Codina (11) repôs a igualdade, antes de Alba Ferrer (17), novamente Bonmati (36) e Codina (45) dilatarem o resultado, que seria fixado por Jenifer Hermoso (50) no segundo tempo.



A Espanha, que nas duas anteriores participações em mundiais tinha ficado pela fase de grupos (2015) e pelos oitavos de final (2019), segue pela primeira vez para os quartos de final, em que terá pela frente o vencedor do duelo entre Países Baixos (adversários de Portugal na fase de grupos) e África do Sul.



Na próxima fase está também o Japão, campeão mundial em 2011, que afastou a Noruega, vencedora da competição em 1995, com um triunfo por 3-1, em Wellington, na Austrália.



Ingrid Engen marcou na própria baliza e colocou as nipónicas na frente (15 minutos), mas a vantagem durou pouco, já que Guro Reiten empatou o encontro cinco minutos volvidos (20).



Contudo, Riza Shimizu (50 minutos) e Hinata Miyazawa (81) confirmaram a vitória das asiáticas na etapa complementar, ajudando o Japão a qualificar-se para os quartos de final pela quarta vez na história.



Nos ‘quartos’, as japonesas vão defrontar o vencedor do embate entre Suécia e os bicampeões em título Estados Unidos.



O Mundial2023 feminino decorre até 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.