Mundial feminino. Estados Unidos ganham ao Vietname

No Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, Sophia Smith sobressaiu com dois golos (14 e 45+7 minutos) e uma assistência para Lindsey Horan (77), num encontro em que a 32.ª classificada do ranking da FIFA, e uma das oito "novatas" nesta edição, nem sequer rematou, mesmo tendo evitado com surpresa uma goleada perante a líder dessa tabela.Detentores de quatro troféus mundiais (1991, 1999, 2015 e 2019) e outros tantos pódios, os Estados Unidos isolaram-se provisoriamente na liderança do grupo, com três pontos, contra nenhum do Vietname, na véspera da estreia absoluta de Portugal, que vai encarar os Países Baixos, atuais vice-campeões em título, na cidade neozelandesa de Dunedin.A formação de Vlatko Andonovski assumiu desde cedo os destinos do jogo e quebrou a resistência asiática aos 14 minutos, quando a capitã Lindsey Horan descobriu à distância Alex Morgan, que, de costas para a baliza, serviu de calcanhar o tento de Sophia Smith.Incapaz de criar perigo através da avançada Nhu Huynh, que atua no Länk Vilaverdense, da liga portuguesa, o Vietname prosseguiu remetido às proximidades da sua área e foi mantendo a desvantagem tangencial graças ao constante desperdício norte-americano.Morgan chegou mesmo a falhar uma grande penalidade, ao rematar para intervenção de Thi Kim Tran, aos 44 minutos, após uma falta de Thi Loan Hoang sobre Trinity Rodman vislumbrada pelo videoárbitro (VAR), que ajudaria a validar o "bis" de Smith, já aos 45+7.A etapa complementar deu continuidade à supremacia dos Estados Unidos, cujo ritmo foi sendo moderado à medida das circunstâncias, tendo em vista os embates seguintes com Países Baixos e Portugal, bem díspares da exigência competitiva trazida pelo Vietname.Galardoada como melhor jogadora do último Mundial, em 2019, Megan Rapinoe saiu do banco de suplentes na última meia hora para alcançar a 200.ª internacionalização pelas bicampeãs, que procuram um inédito "tri" em edições masculinas ou femininas da prova.Sophia Smith, uma das 14 norte-americanas em estreia no principal torneio de seleções, sublinharia uma exibição categórica aos 77 minutos, ao recolher um passe longo de Julie Ertz na direita, para fugir a Thi Kieu Chuong e cruzar atrasado para a emenda de Horan.O Vietname mostrava-se resignado e Rose Lavelle ainda alvejou a barra a cinco minutos do fim de uma partida de sentido único, que possibilitou aos Estados Unidos ampliar os recordes vigentes de 13 êxitos seguidos e 18 jogos invictos em fases finais de Mundiais.