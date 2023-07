Mundial feminino: Noruega em apuros, Filipinas surpreende Nova Zelândia

Depois da derrota sofrida na estreia, frente à Nova Zelândia, por 1-0, a Noruega termina a segunda jornada no último lugar do grupo A, a dois pontos da equipa da casa e das Filipinas, que hoje bateu as neozelandesas por 1-0, e a três da líder Suíça.



A Noruega, campeã mundial em 1995 – proeza apenas alcançada por Estados Unidos, Alemanha e Japão - e vice-campeã em 1991, está obrigada a ganhar às Filipinas na terceira e última ronda para ter possibilidade de se qualificar para os oitavos de final.



Na cidade neozelandesa de Hamilton, a Noruega, privada de uma das suas jogadoras mais influentes, a atacante Ada Hegerberg, vencedora da Bola de Ouro em 2018, foi incapaz de quebrar a resistência das helvéticas, que tinham vencido antes as Filipinas, por 2-0.



A seleção do sudeste asiático, em estreia absoluta, conquistou o primeiro triunfo no Mundial, ao impor-se a uma das seleções anfitriãs da edição de 2023, em Wellington, graças ao golo apontado por Sarina Bolden, aos 24 minutos, resistindo depois à forte reação das adversárias.



No último jogo da ronda inaugural, a Colômbia venceu por 2-0 a Coreia do Sul, com golos marcados aos 30 minutos, por Catalina Usme, de grande penalidade, e aos 39, por Linda Caicedo, de 18 anos, que está a disputar o terceiro Mundial esta época, depois de ter participado no torneio de sub-17 e sub-20.



A avançada sul-coreana Casey Phair fez história aos 78 minutos da partida realizada na cidade australiana de Sydney, quando substituiu a compatriota Yu-Ri Choe, tornando-se a mais jovem futebolista a disputar o Campeonato do Mundo feminino, aos 16 anos e 26 dias.



A Colômbia juntou-se no topo do grupo H à Alemanha, que obteve na segunda-feira a maior da goleada da prova até ao momento, ao bater Marrocos por 6-0, ambas com três pontos, enquanto as marroquinas e as sul-coreanas ainda estão em branco.



Portugal, uma das oito seleções estreantes, perdeu no domingo com os Países Baixos, vice-campeões mundiais, por 1-0, em encontro da jornada inaugural do Grupo E, que integra ainda os Estados Unidos, vencedor dos dois últimos Mundiais, e o Vietname.



A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.