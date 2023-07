Mundial feminino. Portugal viajou, chegou e foi treinar

Num dos relvados do Saint Kentigern College, em Auckland, as comandadas de Francisco Neto cumpriram um treino aberto de cerca de uma hora, durante a qual o técnico luso foi "desculpando" alguns incidências, atribuindo-as ao "jet leg".

Depois de uma conversa no centro do relvado, pelas 4h30 em Lisboa, com algum frio e um vento muito desagradável, as três guarda-redes foram fazer trabalho específico, separando-se das jogadoras de campo.

Passados alguns minutos, as futebolistas lusas estiveram a treinar jogadas ofensivas, já com as guarda-redes integradas e com Francisco Neto a pedir boas finalizações e golos.

Das 23 eleitos para disputar o Mundial2023, que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia, Fátima Pinto e Sílvia Rebelo treinaram à parte, bem como Kika Nazareth, que se lesionou no penúltimo jogo de preparação, em Inglaterra (0-0, em 1 de julho).

Ana Borges porta-voz da ansiedade

"Estamos ansiosas para que comece o Mundial. Temos no grupo a campeã e a vice-campeã mundial, mas, se chegarmos ao fim de cada jogo com o sentimento de que demos tudo, certamente que deixaremos os portugueses orgulhosos", disse Ana Borges, à chegada.

Devido a problemas logísticos, o avião rumo à Nova Zelândia saiu com uma hora de atraso de Lisboa.

Seguiram-se mais de 15 horas de viagem até Auckland, onde a formação das quinas tem instalado o sue "quartel general" na primeira fase do Mundial de 2023, no qual será estreante.

A seleção portuguesa feminina de futebol vai disputar pela primeira vez o Mundial, tendo sido sorteada no Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, campeões em título, os País Baixos, "vices", e o também estreante Vietname.

O "onze" de Francisco Neto tem estreia marcada para dentro de 11 dias, em Dunedin, onde defrontará a formação neerlandesa a partir das 8h30 em Lisboa.