Mundial feminino: "Temos de estar ao mais alto nível"

"Nos jogos a eliminar não há favoritos. Estamos a falar de uma equipa que já esteve duas vezes em fases finais de campeonatos do mundo, já adquiriu essa experiência e nós não. Além disso, sabe que está a 90 ou a 120 minutos de poder voltar ao Mundial e tem jogadoras experientes que atuam em bons campeonatos. Temos de estar ao mais alto nível neste jogo", disse o selecionador luso, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.



Portugal defronta na quarta-feira os Camarões na final do Grupo A do play-off intercontinental para o Mundial2023, em jogo no Estádio Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia, com início às 19:30 locais (06:30 em Lisboa) e que terá arbitragem da australiana Casei Reibelt.



É um jogo em que o técnico português espera uma forte componente física e velocidade do adversário, como forma de criar problemas a Portugal, mas entende que a seleção das 'quinas' pode contrariar isso.



"Não podemos dar-lhes espaço para correrem com bola. Temos de ser muito competentes e focados em todos os momentos de jogo", disse o treinador.



Até chegar a este jogo decisivo, a seleção feminina portuguesa tem tido um desempenho sem mácula, com sete vitórias consecutivas entre jogos oficiais e particulares, e, por isso, Francisco Neto quer manter a identidade da equipa.



"Temos estado bem. Desde o Europeu que a equipa tem tido performances muito boas. No play-off continental (em que venceu Bélgica e Islândia) mantivemos o nosso caráter e espero que isso aconteça também aqui", explicou.



Na antevisão ao jogo esteve também a capitã Dolores Silva, que pediu concentração ao máximo, de modo a que todas concretizem o maior objetivo: estarem no primeiro Mundial da história para a seleção feminina.



"Este é um jogo muito importante, é o jogo com que todas nós temos sonhado e representa uma grande responsabilidade. Afinal, estamos aqui a representar as gerações anteriores, a nossa e as futuras. Não tenho dúvidas de que este jogo abrirá mais portas à evolução do futebol feminino no nosso país. É um momento muito bonito para nós", frisou Dolores Silva.



O encontro entre Portugal e os Camarões, corresponde à final do Grupo A do play-off intercontinental.



O vencedor qualifica-se para a fase final e junta-se no Grupo E aos Países Baixos (jogo em 23 de julho), medalhas de prata no último Campeonato do Mundo, Vietname (27 de julho) e às campeãs em título Estados Unidos (01 de agosto).



A fase final do Mundial feminino de 2023 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.