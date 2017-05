Mundial sub-20: Argentina `atropelada` por Inglaterra, Alemanha também perde

Lusa 20 Mai, 2017, 16:58 | Futebol Internacional



O país que já levou Messi, Di Maria, Aguero ou Maradona ao Mundial de sub-20, antecâmara dos seniores, e que venceu por seis vezes (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007), foi incapaz de dar expressão do seu domínio ao marcador, num jogo disputado em Jeonju.



Com mais posse de bola (59%) ou remates (22 contra sete), os argentinos viram a Inglaterra chegar ao intervalo a vencer, com um golo de Calvert-Lewin, aos 37 minutos, e situação agravar-se aos 52 com o 2-0, por Adam Armstrong.



Foi já reduzidos a dez jogadores, com vermelho direto a Lautaro Martínez, aos 78, que os sul-americanos sofreram o terceiro golo, por Dominic Solanke, aos 90+3, de grande penalidade.



O resultado deixa a Inglaterra na liderança do grupo A, em igualdade com a anfitriã Coreia do Sul, que venceu a Guiné-Conacri por idêntico resultado (3-0), com golos de Lee Seungwoo (36 minutos), Lim Minhyeok (76) e Paik Seungho (81).



No grupo B, a surpresa foi a derrota da Alemanha frente à Venezuela, por 2-0, em Daejeon. Campeões em 1981, os germânicos foram batidos com golos de Peña (51 minutos) e Córdova (54).



O México, vice-campeão no Mundial sub-20 em 1977, não se livrou do susto, mas acabou por vencer nos descontos as ilhas Vanuatu -- equipa que veio do último pote de favoritos -, por 3-2, graças a um golo de Alvarez, aos 90+4.



Portugal, que venceu o Mundial sub-20 em 1989 e 1991, estreia-se no domingo no grupo C, defrontando a Zâmbia às 14:00 (06:00 em Lisboa) no Jeju World Cup Stadium.