Mundial sub-20: Itália "desforra" derrota no Europeu e afasta França, EUA e México apurados

Lusa 01 Jun, 2017, 16:37 / atualizado em 01 Jun, 2017, 16:37 | Futebol Internacional

O quadro das oito equipas nos quartos de final ficou definido, com mais três apurados, num fecho em que o grande jogo reeditava o Europeu de 2016 em sub-19, entre França e Itália e que então os gauleses tinham goleado (4-0).



Hoje, em Cheonan, a história foi completamente diferente, mesmo com a França a apresentar uma equipa com nove dos 11 titulares dos campeões europeus, exceções à estrela Kylian Mbappe -- fora deste Mundial -- e do guarda-redes Bernardoni, no banco.



Mbappe, um dos obreiros do título do Mónaco e estrela em ascensão no atual panorama do futebol francês já foi chamado aos AA, estando um patamar acima da sua geração.



A Itália teve hoje menos jogadores dos que tinham estado no Europeu, mantendo mesmo assim no 11 inicial seis jogadores, um deles Panico, autor do 2-1 aos 53 minutos, contando com mais quatro vice-campeões europeus no banco.



Os italianos marcaram primeiro, por Orsolini, aos 27, mas Augustin, que no Europeu do ano passado tinha sido considerado o melhor jogador da competição, ainda fez a igualdade, de penálti, aos 37, antes do golo da vitória italiana.



Antes, o México garantiu um lugar nos 'quartos' ao vencer o Senegal, com um golo praticamente nos instantes finais. Roberto Cisneros saiu do banco para dar a vitória aos mexicanos, aos 89 minutos.



A Itália irá defrontar a Zâmbia e o México a Inglaterra, em jogos agendados para segunda-feira.



Os Estados Unidos tiveram o jogo mais fácil desta fase a eliminar, ao golearem por 6-0 a Nova Zelândia, naquele que foi o segundo jogo mais 'desequilibrado' deste Mundial da Coreia do Sul, depois do 7-0 da Venezuela a Vanuatu, na fase de grupos.



Os norte-americanos irão, curiosamente, defrontar a Venezuela, no domingo, no mesmo dia em que Portugal discutirá com o Uruguai a passagem às meias-finais.