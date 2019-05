Mundial sub-20. Polónia, Japão e Colômbia apuradas

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Mai, 2019, 08:11 / atualizado em 30 Mai, 2019, 08:12 | Futebol Internacional

Os polacos terminaram na terceira posição do grupo A, ao empatar sem golos com o apurado Senegal, mas, ainda assim, conseguem seguir em frente, uma vez que já há dois terceiros classificados que não conseguem fazer melhor.



Do mesmo grupo, a Colômbia confirmou facilmente a passagem aos "oitavos", diante do Taiti, que se despediu da prova sem qualquer golo marcado, ao aplicar uma goleada de 6-0, com um "bis" de Luis Sinisterra, aos 8 e 37 minutos, um "hat-trick" de Juan Hernandez (38, 42 e 70) e o último tento a aparecer pelos pés de Caicedo (87).





A seleção nipónica enfrentou a Itália já apurada e vencedora do grupo B, conseguido somar um ponto precioso, face ao empate sem golos no derradeiro encontro, mas suficiente para segurar a segunda posição, uma vez que o Equador até venceu pela margem mínima (1-0) o eliminado México, graças ao golo do avançado do Sporting Gonzalo Plata, aos 12 minutos, porém, tem agora de aguardar para ver se é um dos quatro melhores terceiros classificados.







