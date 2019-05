Mundial sub-20: Romain Correia aponta a um lugar no `onze` de Portugal

Lusa Comentários 22 Mai, 2019, 16:03 | Futebol Internacional

"O objetivo é sempre jogar. A seleção é diferente, é um orgulho poder estar aqui. Estou a trabalhar ao máximo para garantir esse lugar. Cabe ao 'mister' Hélio Sousa definir os jogadores que vão jogar", afirmou o defesa.



O central, de 19 anos, falava aos jornalistas após a visita da seleção de sub-20 ao estádio de Bielsko-Biala, na Polónia, onde Portugal fará a estreia no grupo F do Campeonato do Mundo da categoria, no sábado, diante da Coreia do Sul.



Romain Correia alinhou em mais de 20 jogos na II Liga esta época, ao serviço do Vitória de Guimarães B e confessou que a experiência o deixou preparado para encarar o Mundial.



"Deu-me, sobretudo, rendimento e experiência, na primeira época a nível profissional e sénior. Estou pronto para este desafio", assinalou.



Apesar dos contratempos que a comitiva lusa teve de enfrentar para chegar à Polónia, devido ao mau tempo que se fez sentir em Frankfurt, na Alemanha, e que levou ao cancelamento do primeiro treino, na terça-feira, Romain foi perentório: "Estamos bem. Foi um pequeno incómodo, mas não nos tirou o foco. Estamos a trabalhar para o primeiro jogo."



A equipa das 'quinas' realizou hoje o primeiro treino na Polónia, numa sessão em que o treinador Hélio Sousa deu especial atenção às bolas paradas. O central salientou que "as bolas paradas definem os jogos" e que Portugal está a fazer "ajustes" para "cometer o menor número de erros possível" diante dos sul-coreanos.



Romain Correia, um dos jogadores que participou na conquista do Europeu de sub-19, no ano passado, foi recentemente considerado pelos colegas de seleção como o mais reservado, tendo respondido de forma certeira e bem-disposta.



"É mesmo assim, sou o mais reservado. Não gosto de estar sempre a falar. Gosto de falar nos momentos certos. Falo e respondo dentro de campo. É a minha cultura", observou, entre sorrisos.



Portugal estreia-se no grupo F do Campeonato do Mundo de sub-20 no sábado, diante da Coreia do Sul, às 14:30 (hora portuguesa), seguindo-se os embates com a Argentina, em 28, e África do Sul, em 31.



Os três encontros da fase de grupos serão disputados em Bielsko-Biala.



Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.