Mundial sub-20: Titulares de campo em recuperação, após triunfo de Portugal

Lusa Comentários 26 Mai, 2019, 12:54 | Futebol Internacional

No campo do BTS Rekord, o treinador Hélio Sousa contou com 11 atletas, sendo que o guarda-redes João Virgínia foi o único dos titulares da véspera a estar presente na sessão de trabalho, que durou cerca de hora e meia.



Ricardo Silva, Luís Maximiano, Romain Correia, Thierry Correia, Francisco Moura, Mesaque Djú e Pedro Martelo foram os outros atletas à disposição, bem como Nuno Henrique, Nuno Santos e Pedro Neto, que entraram no decorrer da primeira partida do grupo F, no sábado.



Já os titulares frente à Coreia do Sul ficaram na unidade hoteleira em que a seleção está instalada, em Jaworze, onde fizeram trabalho de recuperação ativa, piscina, banhos e massagens.



Portugal prepara agora o jogo da segunda jornada, com a Argentina, marcado para terça-feira. As duas formações somam três pontos, sendo que os argentinos também se estrearam no Mundial2019 com uma vitória, diante da África do Sul, por 5-2.



Por outro lado, o guarda-redes Diogo Costa viaja hoje para a Polónia, para se juntar à comitiva, depois de ter estado ao serviço do FC Porto, que no sábado disputou a final da Taça de Portugal, com o Sporting.



A chegada de Diogo Costa implica a saída de Ricardo Silva, que regressará a Portugal na quarta-feira, dia seguinte ao embate com a Argentina.



Portugal e Argentina jogam na terça-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Bielsko-Biala.