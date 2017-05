Mundial sub-20: Uruguai no caminho de Portugal, Zâmbia afasta Alemanha no prolongamento

Lusa 31 Mai, 2017, 16:03 | Futebol Internacional

Os sul-americanos foram, no segundo dia de jogos dos oitavos de final, os primeiros a entrar em campo, num jogo em que uma grande penalidade de De La Cruz a ser suficiente para vencerem a Arábia Saudita (1-0) e marcarem encontro domingo com Portugal.



Venezuela e Portugal, frente à anfitriã Coreia do Sul (3-1), tinham conseguido já na terça-feira o precioso apuramento, a que se juntaram hoje Zâmbia, Inglaterra e Uruguai, deixando pelo caminho Alemanha, Costa Rica e Arábia Saudita, respetivamente.



O grande jogo, repleto de incerteza, aconteceu em Jeju, com os campeões africanos -- que tinham vencido Portugal na fase de grupos por 2-1 -, a mostrarem que são uma das seleções favoritas neste Mundial que decorre na Coreia do Sul.



A Zâmbia até esteve a perder, com um belíssimo golo de livre de Ochs, aos 37 minutos, mas na segunda parte tudo mudou.



Foi um espetáculo de golos, não só pela quantidade, mas qualidade dos mesmos: Banda fez o 1-1, aos 50 minutos, Sakala o 2-1, aos 68 -- com um grande remate no lado direito do ataque -, e Mwepu o 3-1, num rápido lance de contra-ataque, aos 86.



Tudo parecia terminado para os germânicos, mas os instantes finais foram dramáticos para os africanos. Primeiro novamente um grande golo, num toque de calcanhar, de Serdar, aos 89, e depois com a igualdade a 3-3 nos instantes finais, por Arweiler, aos 90+4.



No prolongamento a Zâmbia acabou mesmo por resolver a questão, com um remate perto do limite da grande área, com Mayembe a fazer o 4-3 e a garantir a presença nos 'quartos', num jogo em que defrontará o vencedor do jogo entre a França e a Itália.



A Inglaterra, que hoje esteve a vencer a Costa Rica, com um 'bis' de Lookman (35 e 63 minutos), ainda viu os 'ticos' reduzirem, com Leal a marcar o 2-1, aos 89 minutos, numa recarga a uma grande penalidade apontada por si próprio.



Os 'jovens leões' vão defrontar nos quartos de final o vencedor do jogo entre México e Senegal.