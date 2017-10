Mundial2018: África do Sul vence Burkina Faso, de Paulo Duarte

Lusa 07 Out, 2017, 17:34 | Futebol Internacional

Com este triunfo, os sul-africanos permanecem no quarto e último lugar do Grupo D de qualificação africana, com quatro pontos, com menos um jogo, a um ponto do Senegal, que tem menos dois jogos, e a dois pontos de Burkina Faso e de Cabo Verde, que ainda hoje recebe os senegaleses.



A África do Sul praticamente sentenciou o encontro na primeira parte, com os golos de Percy Tau, logo no primeiro minuto, Zwane, aos 33, e Vlikkazi, aos 45+1. Na segunda parte, mesmo em superioridade numérica, devido à expulsão do sul-africano Zungu, que já alinhou no Vitória de Guimarães, o Burkina Faso só reduziu aos 87, por Traore.



No outro jogo já disputado da zona africana de qualificação, a contar para o Grupo E, o Uganda empatou 0-0 na receção ao Gana, mantendo o segundo lugar, com oito pontos, menos um do que o líder Egito, que recebe o lanterna-vermelha Congo, no domingo, enquanto os ganeses seguem no terceiro posto, com seis.