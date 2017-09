Mundial2018: Argélia perde e tem apuramento em risco

Lusa 02 Set, 2017, 17:10 | Futebol Internacional

O extremo do FC Porto foi titular, bem como o ex-leão Slimani, num jogo em que a Argélia não contou com Mahrez, autorizado a deixar a seleção para tratar de uma futura transferência, sem que nada se concretizasse.



A Zâmbia marcou por Brian Mwila ainda na primeira parte, aos 6 e 32 minutos, e Brahimi reduziu aos 53, pouco antes de Sakala ver o segundo amarelo, deixando a equipa da casa reduzida a dez jogadores.



Ainda assim, a Argélia foi incapaz de tirar vantagem e a Zâmbia ainda aumentou a diferença para 3-1, com golo de Mwepu, aos 88 minutos.



Em três jogos na qualificação da zona africana a Argélia, que esteve nos últimos dois Mundiais, em 2010 e 2014, tendo no Brasil chegado aos oitavos de final, soma duas derrotas, fora com Nigéria e Zâmbia, ambas por 3-1, e um empate, em casa, com os Camarões (1-1).



A três jornadas do final, e quando se apura o vencedor de cada um dos cinco grupos africanos, a Argélia é quarta e última no grupo B, com um ponto, atrás de Nigéria, com nove pontos, Zâmbia, com quatro, e Camarões, com dois.