Mundial2018: FIFA abre investigação aos cânticos racistas da Rússia a jogadores franceses

28 Mar, 2018

O jogo particular entre a Rússia e a França, disputado na terça-feira e que terminou com uma vitória francesa por 3-1, foi marcado por vários cânticos racistas, entoados quando os jogadores negros da formação visitante tocavam na bola, e em particular quando Paul Pogba fez o segundo golo.



A organização de combate ao racismo pediu hoje à FIFA que fossem iniciados "procedimentos" que responsabilizassem a Rússia pelos atos discriminatórios.



O organismo disse hoje que vai investigar o caso e que se encontra em fase de recolha de provas.



"Vamos analisar os diferentes relatórios do jogo e eventuais provas relativamente aos incidentes discriminatórios relatados nos meios de comunicação", afirmou a FIFA em comunicado.



Este é o terceiro caso de racismo em São Petersburgo só durante esta temporada, numa cidade que vai receber um dos jogos das meias-finais do Mundial2018, que vai ser jogado na Rússia, com o Zenit a enfrentar processos da UEFA em duas ocasiões, em jogos da Liga Europa.