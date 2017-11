Mundial2018: FIFA garante que a Rússia não vai ter acesso ao controlo antidoping

Lusa 30 Nov, 2017, 17:20 | Futebol Internacional

"Nada vai passar nada pelas mãos dos organizadores russos. Só os médicos da FIFA terão acesso. Não vamos dar nada a doutores russos, às autoridades russas e à organização", afirmou Michel D'Hooghe, em Moscovo.



O responsável explicou que, durante o Campeonato do Mundo, todas as colheitas vão ser transportadas no próprio dia de avião para um laboratório em Lausana, na Suíça, onde serão analisadas.



Desde os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, que decorreu em Sochi, que os responsáveis russos têm sido acusados de uma rede de doping que abrange atletas de várias modalidades.



A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se de 14 de junho a 15 de julho.