Mundial2018: Irão nunca passou da fase de grupos e só venceu uma vez

Lusa 01 Dez, 2017, 19:42 / atualizado em 01 Dez, 2017, 19:42 | Futebol Internacional

Queiroz já entrou para a história do Irão ao tornar-se no primeiro selecionador a apurar a equipa duas vezes seguidas para um Mundial e vai tentar na Rússia passar pela primeira vez para os oitavos de final, no Grupo B, que inclui Portugal, Espanha e Marrocos.



Em 2014, no Brasil, o máximo que o Irão conseguiu foi um empate a zero com a Nigéria, seguindo-se derrotas com Argentina (1-0) e Bósnia-Herzegovina (3-1). O único triunfo na prova aconteceu no França1998, quando bateu os Estados Unidos, por 2-1.



Apesar de estar no cargo de selecionador iraniano há seis anos, Queiroz esteve algumas vezes perto de abandonar o comando da equipa, mas acabou sempre por reconsiderar a sua posição.



O Irão foi a primeira equipa asiática a alcançar a qualificação para o Mundial2018, com um registo de 18 jogos sem perder e com apenas dois golos sofridos na segunda fase do apuramento.



Depois de vencer com facilidade a primeira fase, a equipa de Queiroz manteve o registo vitorioso e conquistou o Grupo A, à frente da Coreia do Sul, que também se apurou, e da Síria, que ficou pelo caminho.



Serdar Azmoun, que atua no clube russo Rubin Kazan, é a grande figura do Irão, tendo marcado 11 golos nas duas fases de qualificação. O avançado de 22 anos leva 22 tentos em 30 internacionalizações e é apontado como o sucessor Ali Daei, o maior futebolista da história do país.



Queiroz vai pela primeira vez defrontar o seu país, tendo no seu currículo duas passagens pela principal seleção portuguesa (1991-1993 e 2008-2010). Em ambas, o técnico deixou o cargo de uma forma conturbada.



Na Rússia, o Irão vai defrontar Portugal pela segunda vez em jogos oficiais, depois do embate no Mundial2006, na Alemanha, que terminou com vitória lusa, por 2-0, com golos de Deco e Cristiano Ronaldo.



Em 1972, no Brasil, as duas seleções encontraram-se pela primeira vez, num torneio particular, tendo a formação lusa vencido por 3-0.



O Irão-Portugal, do Grupo B, está agendado para 25 de junho, em Saransk.



A fase final do Mundial2018 realiza-se na Rússia de 14 de junho a 15 de julho.