Mundial2018: Neuer voltou a treinar e poderá recuperar a tempo de ir à Rússia

Lusa Comentários 27 Mar, 2018, 16:12 | Futebol Internacional

"Manuel Neuer deu mais um importante passo no seu longo aguardado regresso. O capitão do Bayern treinou pela primeira vez hoje de manhã, efetuando alguns exercícios de corrida, sob a orientação de Thomas Wilhelmi", referiu o clube.



O jogador, que festeja hoje 32 anos, tem estado ausente dos relvados desde setembro, mas existe a expectativa de que possa vir a estar no Mundial2018, com a Alemanha, a seleção campeã mundial.



"Estou bem", disse Neuer em declarações à televisão do clube, admitindo ser realista que ainda regresse no decorrer da época, embora não queira apressar o processo, de modo a não colocar em risco a carreira.



Entretanto, o selecionador alemão, Joachim Löw, também se mostrou "otimista" quanto a um regresso do jogador, a tempo de integrar os convocados para o Mundial de futebol, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia.