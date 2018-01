Mundial2018: Portugueses requisitaram mais de 17 mil bilhetes

Lusa 31 Jan, 2018, 16:05 / atualizado em 31 Jan, 2018, 16:06 | Futebol Internacional

Após o final da presente fase de venda de bilhetes, que começou em 05 de dezembro e terminou hoje, foram pedidos 4.905.169 ingressos, com mais de metade a serem pedidos por adeptos da Rússia, que acolhe a prova, com 2.503.957.



A Alemanha (338.414), campeã mundial, a Argentina (186.005), México (154.611), Brasil (140.848), Polónia (128.736), Espanha (110.649), Peru (100.256), Colômbia (87.786), Estados Unidos (87.052) e Holanda (71.096) – os dois últimos não estão apurados – fecham o ‘top-10’ dos países com mais pedidos de bilhetes.



Devido à alta procura, um sorteio vai ser realizado para decidir que adeptos terão direito a bilhete.



A partir de 13 de março vai começar a fase de venda direta de bilhetes para o Mundial2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho.



Portugal, campeão europeu em título, está integrado no Grupo B da competição, juntamente com Espanha, Marrocos e Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz.