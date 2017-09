Mundial2018: Venda de bilhetes para Colômbia-Paraguai sob "vigilância especial"

Lusa 12 Set, 2017, 09:37 | Futebol Internacional

A medida surge depois de as autoridades colombianas terem suspendido, por tempo indeterminado, a empresa Ticket Shop de vender bilhetes para qualquer evento no país por supostamente ter enganado quem tentou comprar ingressos para o Colômbia-Brasil, um jogo disputado no passado dia 05 que terminou empatado (1-1).



Em comunicado, as autoridades colombianas indicaram que tiveram de "submeter a vigilância especial a venda e entrega das entradas para o jogo de futebol entre a Colômbia e o Paraguai", de modo a "salvaguardar com esta medida excecional o interesse geral e o direito coletivo constitucional do qual são titulares todos os consumidores colombianos".



As autoridades detalharam que a Federação de Futebol da Colômbia deve disponibilizar um mínimo de 30.173 ingressos para venda ao público em geral, numa venda que vai ser feita exclusivamente através de um portal na Internet a habilitar para esse efeito.



Além disso, só podem ser vendidos quatro bilhetes por pessoas e não haverá lugar à "comercialização [dos mesmos] nas bilheteiras do estádio de Barranquilla, onde vai ter lugar a partida no próximo dia 05 de outubro".



No início do mês, as autoridades colombianas apreendeu na cidade de Barranquilla mais de 500 bilhetes falsos para o jogo de qualificação para o Mundial2018 entre Colômbia e o Brasil.



O Mundial vai realizar-se de 14 de junho a 15 de julho de 2018 na Rússia.



Os quatro primeiros classificados da zona sul-americana qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial, enquanto o quinto disputa um 'play-off' intercontinental com o vencedor da Oceânia.