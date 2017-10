Lusa 07 Out, 2017, 16:11 | Futebol Internacional

Mundial2018: Zlatko Dalic sucede a Antom Cacic como selecionador da Croácia



Redação, 07 out (Lusa) -- O croata Zlatko Dalic, que treinava o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, foi hoje nomeado selecionador da Croácia de futebol, substituindo Antom Cacic, que foi destituído na sexta-feira, após o empate caseiro com a Finlândia.



Dalic, de 50 anos, vai assumir imediatamente o cargo na seleção, que na segunda-feira visita a Ucrânia, num encontro decisivo na qualificação para o Mundial2018. As duas equipas somam 17 pontos, menos dois do que a Islândia, que lidera o Grupo I.



Na última jornada, os islandeses recebem o Kosovo, ultimo classificado do agrupamento, com apenas um ponto.



Antes de ter chegado ao Al Ain, em 2013/14, Dalic, que já foi adjunto da seleção croata de sub-21, orientou os croatas do Varteks e do Slaven, os albaneses do Dínamo Tirana, os jordanos do Al-Faisaly e a equipa de sub-23 dos sauditas do Al Hilal.