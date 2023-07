Mundial2020. Clubes portugueses recebem 5,643 ME

O campeão nacional embolsou 1,755 ME ao abrigo do programa de ajuda a clubes, ligeiramente mais do que o FC Porto (1,531 ME) e Sporting (1,176 ME), enquanto o Sporting de Braga foi o quarto clube português que mais recebeu, com 340.000 euros, todos muito distantes do líder Manchester City (4,113 ME).O campeão inglês e europeu recebeu quase 75% do total que os 14 clubes portugueses amealharam com a dispensa de jogadores às seleções que disputaram a fase final do Mundial2022, no Qatar, com o Boavista a suceder aos quatro primeiros classificados da I Liga da época passada, com 153.000 euros.Moreirense (124.000 euros), Santa Clara (113.000), Paços de Ferreira (93.000), Portimonense (93.000), Famalicão (82.000), Desportivo de Chaves (62.000), Marítimo (56.000), Vitória de Guimarães (49.000) e Rio Ave (14.000) foram os restantes emblemas lusos contemplados.Seguem-se Espanha (21,685 ME), Alemanha (18,844 ME), Itália (16,734 ME), França (14,826 ME) e Países Baixos (5,945 ME), todos à frente de Portugal, que ajudaram a fazer da UEFA a confederação mais beneficiada, recolhendo mais do triplo de todas as outras associações continentais juntas (44,555 ME).O clube lisboeta recebeu 324.000 e 118.000 euros, respetivamente, pela cedência do defesa Otamendi e do médio Enzo Fernández, que se sagraram campeões mundiais pela Argentina. O compatriota Marcos Acuña rendeu 29.000 euros ao Sporting, apesar de se ter transferido para o Sevilha em 2020.O valor atribuído compreende também o período da fase de qualificação, explicou a FIFA, que distribuiu o equivalente a 187 ME pela cedência de 837 futebolistas, o que representa uma média de perto de 10.000 euros por dia, por atleta, independentemente dos minutos jogados durante o Mundial2022.A seleção portuguesa foi eliminada nos quartos de final, ao perder por 1-0 frente a Marrocos, num torneio que consagrou a Argentina, vencedora na final frente à França, no desempate por grandes penalidades (4-2, após empate 3-3 no fim do prolongamento).